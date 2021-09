João Lourenço e José Eduardo dos Santos falam ao telefone

O Presidente angolano João Lourenço e o seu antecessor José Eduardo dos Santos falaram ao telefone na tarde desta quinta-feira, 16.

A informação foi revelada pela Presidência na sua página no Facebook, acrescentando apenas que “se saudaram mutuamente”.

Este é o primeiro contacto entre Lourenço e Santos depois da chegada na terça-feira, 14, do antigo Presidente, que estave ausente do país desde Abril de 2019.

José Eduardo dos Santos chegou a Luanda no fim da tarde de terça-feira e foi recebido no aeroporto pelo Protocolo do Estado, mas sem a presença de nenhum membro do Governo ou dirigente do MPLA, do qual ele é presidente emérito.

Nem Santos, nem os seus filhos pronunciaram-se sobre o regresso a Luanda.