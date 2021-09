Retardar envelhecimento dos discos da coluna vertebral, solução para as dores de costas?

As dores de costas é um problema mundial e em França, por exemplo, 90% dos franceses admitem sofrer de dores ou de ter pelo menos sofrido das costas nos últimos anos.

Para evitar essas dores, ou quando a situação piora, os médicos recomendam analgésicos ou intervenções cirúrgicas.

No entanto um investigador português encontrou uma solução menos complicada. Emanuel Novais, durante a sua tese de doutoramento que realizou nos Estados Unidos na Universidade Thomas Jefferson, sob a orientação do Professor Makarand Risbud, estudou essa problemática e decidiu encontrar outras soluções terapêuticas.

Num estudo em ratinhos, Emanuel Novais utilizou um tratamento com fármacos senolíticos. Esses fármacos acabaram por eliminar as células más e conservam as boas, o que resulta num atraso substancial na degeneração do disco intervertebral. Esta redução no envelhecimento da coluna vertebral permitiu uma melhoria a nível da força muscular, mas também na inflamação no sangue e na qualidade do osso, isto sem causar efeitos secundários.

Em entrevista à RFI, Emanuel Novais, investigador na Universidade do Minho, explicou-nos quais podem ser os próximos passos para este tratamento, ele que também abordou os seus futuros projectos.

Emanuel Novais, de 28 anos, começou, no entanto, por nos divulgar que por enquanto ainda não há tratamento para os seres humanos.

Recorde-se que em França, segundo dados recolhidos, 84% dos jovens entre os 18 e os 24 anos sofrem de dores de costas, mas cerca de um quinto asseguram nada fazer contra esse problema recorrente.

Uma problemática que poderá ter uma solução com o tratamento de Emanuel Novais.

