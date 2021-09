Colégio da Polícia Nacional abre amanhã ano lectivo 2021/2022

A Polícia Nacional de Angola procede amanhã, dia 15 de Setembro, o acto de abertura do ano lectivo 2021/2022 do Colégio da Polícia “Comandante José Alfredo Ekuikui”.

De acordo com uma nota da corporação enviada ao Portal de Angola, a cerimónia a ser presidida pelo Comissário Correia Laureano António, Director do Colégio da Polícia “Comandante José Alfredo Ekuikui”, em representação do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Paulo Gaspar de Almeida vai decorrer às 8 horas na referida instituição.



Refira-se que o Colégio (ex-Nzoji) foi reinaugurado e rebatizado, em Fevereiro do ano em curso, com o nome de Comandante José Alfredo “Ekuikui”, num acto presidido pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, Comissário-Geral, Paulo Gaspar de Almeida, que esteve ladeado, pelo patrono da escola José Alfredo “Ekuikui”, que também já foi Comandante-Geral da Corporação.



A instituição conta com um total de 1.074 alunos e foi criada, para responder a crescente necessidade de formação técnico-profissional, para a melhoria da qualidade do pessoal da Corporação, à luz do artigo 41° do Decreto Presidencial n°152/19, de 15 de Maio, que aprova o Estatuto Orgânico da Polícia Nacional de Angola.