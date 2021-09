O projecto de lei das Finanças de 2022 foi apresentado pelo Ministro de Estado responsável pelo Orçamento, Aimé Boji, aos membros do governo durante a 19ª reunião do Conselho de Ministros presidido, em Julho de 2021, pelo Presidente da a República, Félix Tshisekedi

fixou o custo geral do programa governamental para o período de 2021-2023, em 36 biliões de dólares.

Deveria atingir orçamentos anuais que deveriam chegar a 12 biliões de dólares por ano. Mas, de acordo com o projecto de orçamento para 2022, o envelope é estimado em mais de US $ 10 biliões, ou mais de US $ 1 bilião a menos.

No entanto, a acreditar no relatório do governo, o anteprojecto de lei de Finanças 2022 conhece, pelo menos, “uma taxa de aumento de 41,5% face ao orçamento do ano de 2021”. Isto representa uma ligeira melhoria em termos de números, embora este projecto de orçamento ainda não tenha sido examinado no Parlamento.

“No que diz respeito ao anteprojecto de lei das finanças para o exercício de 2022, contém um orçamento apresentado equilibradamente, em receitas e despesas, da ordem dos 20.682,6 mil milhões de FC [mais de 10 mil milhões de USD], ou seja, um taxa de aumento de 41,5% em relação ao orçamento para o ano de 2021, que foi de 14,620,5 biliões de FC ”, informa o relatório do governo.

Em termos de sectores prioritários, este projecto de lei de Finanças de 2022 dá prioridade a sectores relacionados à segurança, sectores sociais, em particular a Saúde e Educação, e sectores de promoção do crescimento, especialmente agricultura, desenvolvimento rural, indústria, infraestrutura, censo, identificação da população e eleições .

Resta saber se o Parlamento poderá modificar estes valores de forma a aumentá-los ou revê-los em baixa, em função da realidade económica do país. Uma vez que o orçamento anterior já tinha observado uma correcção. E o projecto de lei de alteração das Finanças para o exercício de 2021 foi avaliado em 16,621,6 biliões de francos congoleses, com uma taxa de crescimento de 13,7%.