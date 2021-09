Morte de Jean-Paul Belmondo: o actor que fez os franceses felizes

Poucos actores terão trazido tanta alegria ao público francês, saúda o diário italiano La Stampa . Com Jean-Paul Belmondo na tela, o bom humor voltou “mesmo quando tudo ia mal” .

“Bébel partiu em um belo dia de final de verão em Paris. Um dia de sol como ainda não tínhamos visto [este ano], mesmo em meados de Agosto ”, observa o jornalista e escritor Leonardo Martinelli no La Stampa no dia seguinte ao anúncio da morte, segunda feira, 6 de Setembro, de Jean Paul Belmondo.

Um monstro sagrado do cinema que, segundo Martinelli, “simbolizava para todos os franceses o sol do bom humor, mesmo quando tudo ia mal: um sorriso em todas as circunstâncias. Como ele era forte, Jean-Paul! ”.