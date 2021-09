Em Marrocos, partido islâmico sofre grande derrota depois de dez anos no poder

O Partido da Justiça e Desenvolvimento (PJD), à frente do governo marroquino durante uma década, sofreu uma espetacular derrota a favor de partidos liberais considerados próximos do palácio real, durante as eleições legislativas de quarta-feira.

De 125 assentos ontem na assembleia cessante, para apenas 12 esta manhã. O Partido da Justiça e Desenvolvimento (PJD, islâmico moderado) entrou em colapso durante as eleições legislativas realizadas nesta quarta-feira em Marrocos. Está muito atrás de seus principais rivais, o Rally Nacional dos Independentes (RNI) e o Partido da Autenticidade e Modernidade (PAM), ambos de tendência liberal, ou o histórico Partido Istiqlal (partido da independência, centro-direita), com 97, 82, respectivamente. e 78 parlamentares (de 395 deputados), de acordo com resultados provisórios.

O RNI, que pertence à coalizão governante, é chefiado por um rico empresário, Aziz Akhannouch, descrito como próximo do palácio. E o PAM, o principal partido da oposição, foi fundado pelo atual conselheiro real, Fouad Ali El Himma, em 2008, antes de ele renunciar em 2011. O partido mais antigo do Marrocos, o partido do Istiqlal fez um retorno notável com uma conquista de 32 cadeiras.

Magnitude inesperada

A magnitude da derrota dos islâmicos é inesperada na medida em que, apesar da ausência de pesquisas, a mídia e os analistas acreditavam que o PJD ainda estaria em primeiro lugar. Ele esperava concorrer a um terceiro mandato consecutivo como chefe de governo depois de ter estado confinado à oposição por muito tempo.

Caberá agora ao rei Mohammed VI nomear um chefe de governo, do partido vencedor das eleições legislativas, que ficará responsável pela formação de um executivo pelo prazo de cinco anos. Ele sucederá o secretário-geral do PJD, Saad-Eddine El Othmani. Os resultados finais devem ser conhecidos nesta quinta-feira.

“Graves irregularidades”

Na quarta-feira, os islâmicos receberam relatórios de ” graves irregularidades “, incluindo ” distribuição de dinheiro obsceno ” perto das secções eleitorais e ” confusão ” em algumas listas de eleitores, pois os cidadãos não encontraram seus nomes. As operações de votação decorreram “ em condições normais ”, assegurou por sua vez o Ministro do Interior, Abdelouafi Laftit, salvo “ casos isolados ”.

Em 2011, Marrocos adoptou uma nova Constituição concedendo prerrogativas mais amplas ao Parlamento e ao governo. No entanto, as decisões e orientações em setores-chave continuam a emanar de iniciativas diretas do rei Mohammed VI.