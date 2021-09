Governador do BNA diz ser fundamental apostar na diversificação da economia

José de Lima Massano falava esta terça-feira, durante a abertura do 1ª Workshop sobre as Empresas no Mercado de Valores Mobiliários, que está a ser realizada pela Comissão do Mercado de Capitais, de 7 a 9 de Setembro, no Auditório Saydi Mingas, no Museu da Moeda.

O Governador do banco Nacional de Angola fez saber que os desafios de mobilização de capitais para potenciar o tecido empresarial e estimular o crescimento económico faz parte da agenda de todos os reguladores da sub-região continental, tendo em conta o estágio de desenvolvimento das economias e a intervenção que se vem demandando ao sistema financeiro, particularmente em contexto de crise pandémica de proporções alargadas e que de fora não deixou nenhuma empresa, sector de actividade, nem país.

Na sua visão, Angola tem ainda um longo caminho a percorrer e deve potenciar outras fontes de financiamento ao sector privado, com realce para os instrumentos típicos do mercado de valores mobiliários, facilitando-se a recolha e canalização directa da poupança para o investimento produtivo.

Mesmo com estas dificuldades, José de Lima Massano, destacou alguns avanços registados no sector, como a recente Lei de bases para o sistema financeiro, a publicação da Lei da Insolvência e do Registo das Garantias Mobiliárias, bem como a entrada em funcionamento do Sala de Comércio, Propriedade e Industrial e Intelectual do Tribunal da Comarca de Luanda, que constavam dos entraves à concessão de crédito e à atracção de investimentos para o sector privado.

Participaram do evento representantes de 70 empresas de grande, média e pequena dimensão a operar no mercado angolano.