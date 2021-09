Filas nos Multicaixa não vão acabar!

BNA obriga bancos a melhorar serviços aos seus clientes para evitar longas filas. Os indicadores demonstram que o número de cartões activos aumentou mais de seis vezes (561,3%) desde 2010. Mas a quantidade de caixas automáticas disponíveis cresceu apenas 2,4 vezes (142%) no mesmo período.

O número de operações efectuadas na rede Multicaixa triplicou na última década, entre 2010 e 2020, segundo cálculos do Expansão. O ritmo de implantação de novas caixas automáticas (ATM) não acompanha a procura de uma população cada vez mais bancarizada, mas as instituições bancárias estão mais viradas para outro tipo de apostas.

Em 2010, segundo o relatório “Estatísticas do Sistema de Pagamentos”, publicado pelo Banco Nacional de Angola (BNA), o país dispunha de 1.289 ATM”s, o que dava uma média de 3.927 operações mensais por caixa automática, entre levantamentos de dinheiro, pagamentos, transferências e operações não financeiras (consultas de saldo, de IBAN, entre outras).

Dez anos depois, em 2020, existem 3.148 ATM em todo o país, o que dá uma média de 9.764 operações mensais por caixa automática. Contas feitas, no espaço de um década, as operações mensais por cada uma das ATM”s cresceu 149%, ou seja, cada uma destas máquinas tem hoje mais 5.868 operações mensais que as que tinha em 2010.

Nos primeiros sete meses de 2021, entre Janeiro e Julho, a tendência parece manter-se: cada uma das 3.179 ATM concretizou, em média, 9.293 operações. Os dados indicam que a procura pelos serviços bancários aumentou bastante na última década, enquanto o surgimento de novas ATM cresceu em menor velocidade face à procura.

Para conter a crescente inflação e a taxa de câmbio num contexto de profunda recessão económica, o BNA tem adoptado, com o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI), uma política monetária restritiva, que implica um controlo mais apertado da quantidade de moeda em circulação, entre outras medidas com reflexos na liquidez das famílias, das empresas e da banca nacional.