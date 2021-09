Presidenciais em São Tomé: Carlos Vila Nova da oposição vence com 57 % de acordo com as primeiras projeções

O candidato do único partido na oposição em São Tomé e Príncipe venceu as eleições presidenciais deste domingo com 57,54 por cento dos votos.

Carlos Vila Nova saiu vitorioso à segunda volta contra Guilherme Posser da Costa, candidato do MLSTP-PSD no poder, apoiado pelas restantes forças políticas do país com e sem assento parlamentar.

Os primeiros resultados oficiais, provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, CEN, foram divulgados 10 horas depois do fecho das urnas, mas antes o candidato Vila Nova e o partido que o apoia, ADI, já tinham declarado a sua vitória.

“Venci estas eleições de uma forma clara e este resultado permiti-me afirmar que sou Presidente da República eleito de São Tomé e Príncipe”, disse Vila Nova, agradecendo ao eleitorado que depositou a confiança na sua candidatura.

O antigo Ministro das Infraestruturas, dos governos liderados por Patrice Trovoada, sublinhou que a situação sócio-económica e política do país não é boa e que agora é preciso pensar para o futuro.

“O futuro faz-se olhando para a situação que temos no país, olhando para as pessoas, e é por aí que precisamos começar para dar outro rumo à São Tomé e Príncipe”.

Vila nova disse ainda que a sua primeira tarefa será “o combate à exclusão e à divisão social que se instalou no país”.

De acordo com os dados da CEN, divulgados na madrugada desta segunda feira, pelo Presidente deste órgão eleitoral, Fernando Maquengo, Carlos Vila Nova venceu a segunda volta das eleições presidenciais São-tomenses com 57,54 por cento dos votos expressos, contra 42,46 por cento do seu adversário, Guilherme Posser da Costa.

A abstenção rondou os 33,57 por cento, segundo os dados da CEN, que deverão ser confirmados pelo Tribunal constitucional, após o apuramento geral dos resultados.