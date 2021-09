Guiné-Conacry: Angola condena de golpe de estado

O Governo de Angola condenou, esta segunda-feira, o golpe de Estado na Guiné, perpetrado domingo por um grupo de forças especiais e que culminou com a detenção do Presidente Alpha Condé.

Em comunicado, o Ministério angolano das Relações Exteriores considera a acção como grave, anti-democrática, inconstitucional e violadora dos princípios das declarações de Argel e de Lomé, da União Africana (UA), de 1999 e 2000, sobre as mudanças inconstitucionais.

No quadro dos princípios dessas declarações, os países africanas não devem reconhecer governos que resultam de golpes de Estado.

O documento sublinha que Angola apoia a declaração conjunta do presidente em exercício da União Africana e do presidente da Comissão da UA, bem como a declaração do presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

O Governo angolano manifesta a sua solidariedade ao povo guineense e apela os autores desse acto a libertarem incondicionalmente o Presidente Alpha Condé e a preservarem a sua integridade física.

Insta igualmente o pronto retorno à ordem constitucional, em salvaguarda da paz e da estabilidade na República da Guiné, frisando estar a acompanhar “com muita preocupação os acontecimentos na República da Guiné”.