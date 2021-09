Dia da Independência no Brasil: Manifestantes saem às ruas em ato de 7 de Setembro

O feriado de 7 de setembro tem manifestações contra e a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente pretende reunir multidões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na avenida Paulista, em São Paulo, onde deve discursar a seus apoiadores no fim da tarde.

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem convocado apoiadores para manifestações nesta terça-feira (7). Há algumas semanas o presidente chegou a encaminhar mensagens no aplicativo WhatsApp alertando apoiadores para um “provável e necessário contragolpe” e pedindo que os “direitistas” se manifestem no feriado.

Na sexta-feira (3), Bolsonaro disse que esta terça-feira (7) será um “ultimato” para dois ministros do STF: “Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo ao nosso país. Essas uma ou duas pessoas precisam entender o seu lugar. O recado de vocês nas ruas, na próxima terça-feira [7], será um ultimato para essas duas pessoas”.

Os apoiadores do presidente intensificaram os chamados para os atos após a rejeição da proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso.

Os atos acontecem em meio a embates do presidente com o Supremo Tribunal Federal (STF), e em um contexto de queda na popularidade e nas avaliações sobre a administração Bolsonaro – e de uma acentuada crise econômica.

Atos em São Paulo e Brasília

As manifestações a favor do governo Bolsonaro vão se concentrar na avenida Paulista, em São Paulo, que será interditada para carros das 11h00 às 18h00, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os atos na capital federal estão previstos para começar 11h00.