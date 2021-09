Rebeldes Houthis disparam mísseis e drones contra a Arábia Saudita

A Arábia Saudita diz ter interceptado um míssil balístico disparado por rebeldes Houthis do Iémen cujos destroços feriram duas crianças e causaram danos ligeiros num bairro da cidade de Dammam no leste do país perto da sede da companhia petrolífera Saudi Aramco.

A agência de notícias saudita disse que 14 casas no bairro tinham sofrido estragos

Um porta-voz militar saudita disse que os Houthis lançaram três drones carregados de explosivos e três mísseis balísticos.

Um porta-voz dos Houthis disse que foi lançada uma operação miligtar dentro da Arábia Saudita mas não deu outros pormenores.

O consulado americano em Dhaharan emitiu um alerta afirmando que o ataque tinha como objectivo alvos em Dhahran, Dammam e Khobar

A Arábia Saudita está envolvida desde 2015 na guerra civil no Iémen em que os Houthis são apoiados pelo Irão.