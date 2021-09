Martifer constrói estúdios de TV e rádio em Angola

O grupo de Oliveira de Frades está a construir em Luanda um “projeto integrado de comunicação moderno” para a Ginga.Com, empresa que conta na administração com o atual presidente da Rádio Nacional de Angola e um ex-presidente da Televisão Pública de Angola. Um contrato “chave na mão” que vale 19,3 milhões de euros.

Com “conclusão prevista para fevereiro/março do próximo ano”, a Martifer está a construir na capital angolana um empreendimento que o seu cliente batizou como “Projeto Integrado de Comunicação”, que inclui estúdios de televisão, de rádio e escritórios, confirmou o CEO do grupo de Oliveira de Frades ao Negócios.

