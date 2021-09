Kinguilas abandonam ruas e «atacam» caixas automáticas dos bancos

Cresce o número de caixas automáticas de pagamento desactivadas, enquanto as que se encontram operacionais, na sua maioria, quase sempre ficam sem dinheiro. Daí que emerge o lado informal, com o intuito de suprir a demanda, com o surgimento de kinguilas operando junto às instituições bancárias.

As Caixas Automáticas (ATM na sigla em inglês) transformaram-se, nos últimos dias, em Luanda, em potencialfonte de receitas por parte de cidadãos ávidos do lucro fácil, sob olhar silencioso das autoridades, apurou o NJ in-loco.

Da ronda efectuada nalguns destes dispositivos de pagamento localizados junto às instituições bancárias e não só, o Novo Jornal pôde verificar, com regularidade, o aparecimento de grupos de indivíduos que procedem ao levantamento de elevadas somas monetárias através dos seus cartões multicaixas ou mesmo junto dos balcões de determinadas instituições bancárias e, a posterior, aguardam pelo esgotamento de valores nos ATM para propor aos mais necessitados a disponibilização de verbas, a troco de compensação estimada em 10% da quantia monetária solicitada.

É assim que tais elementos, providos de dinheiro, se aproveitam da elevada escassez de valores nos ATM”s, manifestam a possibilidade de proporcionar somas de que outras pessoas precisam em cash, cobrando um percentual estabelecido, mediante a proporção solicitada pelo segundo.