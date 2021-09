Polícia detém em Luanda homem com 15 cães congelados na mala do carro

Homem de 24 anos foi detido pela Polícia angolana após terem sido encontrados 15 cães no carro, que estavam misturados com chouriços. A detenção ocorreu no âmbito da operação “Trajecto Seguro”.

A Polícia angolana deteve, na província de Luanda, capital de Angola, um homem que foi encontrado com 15 cães mortos congelados na bagageira da viatura que conduzia, anunciaram as autoridades locais.

Segundo uma nota da polícia, a detenção ocorreu no âmbito da operação denominada “Trajeto Seguro”, quando efetivos da Polícia Nacional destacados na barreira do Ondjo Yeto, em Luanda, mandaram parar a viatura e, ao ser revistada, foram encontrados os animais mortos, que se estavam misturados com chouriços.

O condutor da viatura, de 24 anos, encontrava-se acompanhado de outros dois homens.

A polícia de Luanda tem vindo a realizar várias operações para combater o crime, montando barreiras e fiscalizando automóveis para apreensão de armas e outros meios ilícitos e detenção de suspeitos para aumentar a segurança das populações.