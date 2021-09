Jogos Paralímpicos Tóquio 2021: Atleta cabo-verdiana é pedida em casamento no estádio

Keula Nidreia Semedo foi pedida pelo seu guia e namorado Manuel António da Veiga

A atleta cabo-verdiana Keula Nidreia Semedo atraiu os holofotes mundiais nos Jogos Paralímpicos de Tóquio ao ser pedida em casamento em pleno Estádio Nacional de Tóquio.

No final das eliminatórias dos 200 metros T11, para atletas femininos com deficiência, nesta quinta-feira, 2, Keula não conseguiu a classificação, mas foi surpreendida no final quando o seu guia e namorado por 11 anos, Manuel António da Veiga, ajoelhou-se, pediu-lhe em casamento e ofereceu-lhe o anel de noivado.

Com o tempo de 33:04 segundos, Keula terminou no último lugar, mas ela foi alvo dos aplausos dos seus companheiros de equipa e de todos que presenciaram a cena, depois dela ter dado o “sim”.

“Com o pedido de casamento estou a sentir várias emoções agora. Não tenho palavras para descrever o que sinto. Tenho a certeza que os pais de ambos vão ficar muito contentes. Vão gostar. Estes foram os meus primeiros Jogos Paralímpicos e com a minha idade e velocidade até estava a pensar parar depois. Mas agora tenho motivação adicional para continuar, sempre com ele [Manuel] ao meu lado”, disse após a corrida em declarações ao site de Tóquio 2021.

Fisioterapeuta de profissão, Keula Pereira Semedo, tem 32 anos e vive em Lisboa, desde 2010.

Keula, fisioterapeuta de 32 anos, começou a correr aos 15 em Cabo Verde, mas foi para Lisboa, Portugal, em 2010, com a mãe.

Cabo Verde terminou nesta quinta-feira a sua participação nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.