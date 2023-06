Luanda: FAA está recrutar cidadãos nascidos em 2000 e 2001

O recrutamento de cidadãos nacionais com perfil de praças, nascidos entre 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2000 e 2001, para as Forças Armadas Angolanas (FAA), em Luanda, decorre sem sobressaltos desde o dia 9 de Agosto, tendo já se apresentado mais de 2.000 jovens, segundo o chefe do Distrito de Recrutamento e Mobilização (DRM), coronel Domingos Martins Santiago.

De acordo com o responsável, o DRM tem um calendário por municípios aprovado pela Governadora da Província de Luanda, Ana Paula de Carvalho, e os cidadãos estão a apresentar-se mediante este calendário.

Paralelamente a isso, decorreu igualmente a formalização de candidaturas de cidadãos nacionais em ambos os sexos até 21 anos de idade para *o ingresso, no ano propedêutico 2021/2022, nos cursos de no Instituto Superior Técnico Militar (ISTM)* e nas Academias Militar do Exército, Força Aérea Nacional e Academia Naval da Marinha de Guerra Angolana, onde se candidataram mais de 2.000 jovens.

Em despachos tornados públicos no dia 13 de Agosto, Ana Paula de Carvalho determina que, no período de 9 de Agosto a 9 de Setembro de 2021, sejam recrutados e incorporados nas FAA os cidadãos nacionais com perfil de praças, nascidos entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2000 e 2001, que deverão apresentar-se no DRM, obedecendo o calendário por municípios onde os cidadãos efectuaram o seu recenseamento militar.