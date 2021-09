Adalberto Costa Júnior acusa João Lourenço de ser pior que José Eduardo dos Santos

Líder da oposição garante que recorrerá aos tribunais internacionais se João Lourenço e o MPLA, por “manipulação” do Tribunal Constitucional, o tirarem da presidência da UNITA. Adalberto Costa Júnior fala de um “gabinete de acção psicológica” pago pelo Estado ao serviço do actual Presidente.

Adalberto da Costa Júnior denuncia a perseguição política do MPLA e do Presidente João Lourenço que estariam a manipular o Tribunal Constitucional (TC) para o afastar da liderança do maior partido da oposição em Angola, a UNITA.

Em conversa telefónica com o PÚBLICO, o principal rosto da oposição angolana comenta o mais recente ataque contra a sua liderança, surgido no passado sábado e rapidamente difundido: a de que o TC estaria prestes a retirar-lhe a presidência da UNITA por ter dupla nacionalidade.

Adalberto Costa Júnior denunciou ainda atentados ao Estado democrático e de direito com base em argumentos de um procurador do Tribunal Constitucional que sustenta a tese segundo a qual o Comité permanente da UNITA não tem legitimidade para aprovar documentos da própria UNITA.

Na opinião do Presidente da UNITA esse caso passa a ser bastante interessante na medida em que foi o mesmo tribunal constitucional que legalizou os resultados do congresso que agora, quase na altura em que a campanha para as eleições de 2022 está a começar, retoma um dossier com o objectivo de ilegalizar o líder da oposição e, ainda por cima, com o envolvimento de procuradores que nada têm a ver com o processo e com a publicação de pareceres escandalosamente desviados do direito.

Por outro lado, Adalberto Costa Júnior garante que está a encarar esta situação com tranquilidade, tal como a UNITA, sublinhando que quem for as redes sociais percebe que este caso não coloca a UNITA contra o MPLA, antes pelo contrário, está a colocar os cidadãos contra o regime.

Entretanto, o Presidente do maior partido da oposição deixou claro que isto é um problema do carácter do regime e da democracia que este País não conhece.

Na visão de Adalberto Costa Júnior, a democracia em Angola está nos papeis, mas não é praticada por uma geração de políticos que não conseguiu reformar as suas mentes e que tem feito o país refém, acusando-os de serem piores que o ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

Em gesto de conclusão, o Presidente da UNITA garantiu que o Tribunal Constitucional tem sobre a mesa uma situação delicada porque está exposto aquilo que poderá vir a ser ou não a credibilidade das instituições, por erro do poder político.