Cantinas oferecem melhor preço, Mini-mercados oferecem qualidade e variedade: Pequenas superfícies forçam entrada em território monopolizado por cantinas

É cada vez mais frequente ver nos bairros de Luanda lojas de proximidade que são filiais de grandes superfícies, que nesta fase da economia nacional procuram ganhar terreno e mercado em zonas onde as cantinas são rainhas dos preços baixos.

Para contrapor os preços, lojas como a Arreiou e a Bem Me Quer (ambas pertencem à Mega Cash & Carry) mas também a Bem Perto disponibilizam mais qualidade e variedade de produtos.

O Arreiou, cujo nome foi escolhido porque significa preços muito baixos, apresenta-se como a primeira hard discount em Angola, que é uma operação focada em baixíssimos preços para produtos alimentares, pela combinação de lojas simples e marcas próprias.

Aliás, é com esta promessa de preços baixos que os clientes vão às lojas, mas na realidade, depois deparam-se com preços acima daqueles que as cantinas lhes cobram, que nalguns casos varia entre os 50 Kz a 300 Kz a mais.

“O formal é melhor porque se o produto tiver algum problema ainda podemos devolver ou trocar por outro”, admite Engrácia Baptista, enquanto fazia compras na loja Arreiou da Rua da Missão, na baixa de Luanda.

Numa ronda efectuada pelo Expansão foi possível constatar esta diferença de preços. Uma galinha rija de 1,2 Kg custava 1.668 Kz numa loja formal, enquanto numa cantina custava menos 618 Kz. Já um litro de óleo Fula custava 1.490 Kz numa loja, mais 440 Kz que numa cantina. É por isso que Amadeu Makala, outro cliente na loja da Rua da Missão disse que o que o atrai para um serviço é a legalidade do mesmo, ou seja, “é localizável e aqui podemos exigir os nossos direitos sem receio”. Este cliente disse que já teve situações desagradáveis com funcionários de cantinas, porque estes não sentem obrigação a prestar um serviço de qualidade.

Mas a variação de preços ocorre até mesmo nas lojas da mesma rede. Se na loja da Missão a embalagem de papel higiénico custa 290 Kz, na loja do Arreiou dos Ex-Combatentes custa 250 Kz, uma diferença de 40 Kz.