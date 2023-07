The Weeknd mostra rosto real após ‘cirurgia plástica’

The Weeknd está a sentir o seu próprio rosto novamente.

Num novo anúncio da Pepsi antes do seu grande desempenho no intervalo do Super Bowl, o cantor de 30 anos optou por abandonar os seus curativos enigmáticos e Cirurgia plástica CGI, e mostrar o seu rosto real pela primeira vez.

O teaser de um minuto para o show, em 7 de Fevereiro, mostra uma montagem dos fãs a curtirem a sua música, “Blinding Lights”, incluindo um trabalhador de mercearia e um limpador de piscina a dançarem conforme a sua música como se ninguém estivesse a olhar.

Bem no final, The Weeknd dá um sorriso para o segurança de uma cabine de pedágio, que foi interrompido por causa do golpe.

É a primeira vez em muito tempo que os fãs conseguem ver realmente o seu rosto desde que The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, colocou bandagens como parte da estética do seu último álbum. (E como Variedade observada, é o primeiro anúncio da Pepsi lançado antes do Super Bowl no domingo, que vai ao ar na CBS, e a primeira vez que o artista participou de um).

Recentemente, The Weeknd lançou um videoclipe para a sua nova música “Save Your Tears”, a exibir algumas alterações perturbadoras no seu rosto – semelhante a uma cirurgia plástica extrema. “Mas então você me viu, te peguei de surpresa”, ele canta apropriadamente no vídeo, no qual exibe um nariz fino (e torto), bochechas inchadas, lábios inchados, cicatrizes de cirurgia e outros novos recursos horríveis.

Fãs especularam que era sombra por não ser nomeado no 2021 Grammy Awards, mas outros fãs tomaram isso como um zombar da ex-namorada Bella Hadid.

No entanto, os fãs não devem ficar alarmados. O novo visual perturbador foi obtido por meio de próteses e CGI. Ele já trabalhou anteriormente com a Prosthetic Renaissance, um estúdio de efeitos de maquiagem que está a levar o crédito pela transformação nas redes sociais.

The Weeknd tem usado o seu rosto como uma declaração, incluindo uma estética desgastada no curta-metragem “After Hours,” que tem o mesmo nome de seu álbum mais recente. O videoclipe de “Blinding Lights” apresentava a sua caneca sangrenta e machucada pós-dobramento – um visual ele recriou para o MTV Video Music Awards em Agosto passado. E em Novembro, ele cobriu o seu rosto novamente agredido com curativo cirúrgico para receber um prêmio no palco no American Music Awards.

Quanto ao Super Bowl LV, não está claro que rosto o The Weeknd estará mostrando.