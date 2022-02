China, Rússia versus Ocidente: Por que os africanos se devem tornar mais maquiavélicos?

Num mundo onde multidões de linchamentos digitais caçam em bandos e onde o anonimato desencadeia o pior nas pessoas, a ponto de forçar muitos líderes assustados a se tornarem seguidores, eu recomendo fortemente para aqueles que nos levam a ler (ou reler) Maquiavel.

Na longa lista de termos mal usados, a palavra maquiavelismo está no topo dessa lista, junto com o cinismo, cuja definição mudou completamente de seu significado original (toda sabedoria e liberdade).

Nicolau Maquiavel foi um notável realista e pensador político, e o que ele nos diz em O Príncipe merece ser gravado no frontispício de cada palácio presidencial: “Príncipes caídos são aqueles que, durante a calmaria, não se preocuparam com a tempestade”.

Ou seja, explica o filósofo Roger-Pol Droit, “se o príncipe só pode ter uma virtude, deve ser a capacidade de saber antecipar. Quando alguém prevê o mal de longe, que é um presente dado apenas aos homens de grande sagacidade, logo está curado; mas se, por falta de luz, alguém só foi capaz de vê-lo depois que atingiu todos os olhos, então é impossível curá-lo. E não há mais nada a ser feito. ”

Quantos de nossos líderes são capazes de detectar os sinais e agir de acordo antes que a tempestade venha? Gostaria que os líderes africanos se tornassem maquiavélicos!

Sem limites

Xi Jinping, o sucessor mais poderoso de Mao, tira a sua inspiração não do teórico italiano do século 16, mas de um general e estratega muito mais velho, Sun Tzu, senhor do famoso tratado A Arte da Guerra que nos ensina como vencer sem lutar.

A China de Xi já não é a de Deng Xiaoping, o hábil “pequeno timoneiro” que – no final do século passado – libertou discreta e pragmaticamente a economia chinesa sem provocar ninguém. Xi exala uma autoconfiança que se aproxima da arrogância num cenário de paranóia. Além disso, ele está à frente de uma nação que é vermelha brilhante e grosseiramente capitalista, uma síntese que o Ocidente pensava que seria impossível alcançar entre essas duas ideologias aparentemente incompatíveis.

Porque a China ainda é uma nação comunista.

Na verdade, ele marcou o centenário do Partido Comunista Chinês (PCC) no dia 1º de Julho, no meio de um clima de ortodoxia ideológica e nacionalismo desenfreado. Essas celebrações foram realizadas em todas as capitais do mundo – especialmente na África – e consistiram em inúmeras cerimónias, conferências e comemorações lideradas por diplomatas zelosos, os famosos “guerreiros lobos”.

A mensagem enviada de Pequim para todo o continente nesta ocasião é a mesma há mais de 20 anos.

Ao contrário do Ocidente, a China nunca foi colonizadora. Foi dominada e humilhada durante um século e meio pelas próprias pessoas que subjugaram a África. Mas, graças ao PCCh, ela foi capaz de se erguer e se tornar a potência mundial que é hoje.

Apesar disso, ela não alimenta nem jamais cultivará os desígnios imperialistas para com seus “irmãos” no Sul, pela simples razão de que esse tipo de ambição não está no gene nem na cultura do povo chinês. Principalmente porque, como Xi repete, a China será “para sempre” considerada um país em desenvolvimento – “com características chinesas”.

Este último esclarecimento é importante. Significa tanto que o modelo chinês não pretende ser exportável – ao contrário do modelo ocidental – quanto que, no fundo, Xi tem poucas ilusões sobre a imagem do seu país, principalmente na África.

Apesar dos melhores esforços dos Institutos Confúcio e das escolas de mandarim que se estão a espalhar pelo continente, os líderes de Pequim sabem que seu soft power nunca será capaz de competir com a atracção cultural multifacetada do liberalismo ocidental, especialmente entre os jovens.

Tanto mais que – além do estrangulamento da dívida e da imagem degradada das empresas chinesas, muitas das quais não respeitam as normas ambientais e sociais – a opinião africana está plenamente ciente do facto de que a “diplomacia das máscaras” apenas conseguiu parcialmente ocultar uma informação vital: que a Covid-19 se originou num mercado em Wuhan. Portanto, a China não pretende seduzir, mas sim impressionar e cativar. E, acima de tudo, está a tornar-se cada vez mais influente no cenário mundial.

Um estudo recente dos EUA estimou que Pequim exerce uma influência económica decisiva e, portanto, diplomática, em cerca de 80 países. Entre eles está a maioria dos Estados africanos, que sistematicamente se alinham com a posição da China em todos os fóruns internacionais assim que questões delicadas como Taiwan, Hong Kong, Xinjiang e Tibete são abordadas.

“Não haverá limites externos para o poder chinês no século 21”, escreve Hubert Védrine no seu esclarecedor Dictionnaire Amoureux de la Géopolitique (publicado em Maio por Plon / Fayard), assim como não há limites para os mandatos presidenciais de Xi.

Retórica antiocidental

Vladimir Putin também tem o tempo a seu lado – pelo menos até 2036. O líder do Kremlin espalha a mesma retórica anti-ocidental que tem sido alimentada pelo mesmo sentimento de humilhação – neste caso, a desintegração da URSS – que o mestre da Cidade Proibida de Zhongnanhai.

A Europa e os Estados Unidos cometeram o mesmo erro de julgamento em relação à Rússia que fizeram com a China. Acreditavam que sa ua integração à economia capitalista mundial resultaria em relações normalizadas e democratização, segundo os critérios que haviam definido. Eles também estavam convencidos de que a corrente pró-europeia em Moscovo prevaleceria sobre a corrente nacionalista eslavófila e que a “nova” Rússia aceitaria passivamente perder a Ucrânia e a presença reforçada da OTAN nas suas fronteiras.

No curto e médio prazo, essa reaproximação em curso, essa quase aliança entre esses dois impérios vizinhos que já foram inimigos dentro do campo socialista, terá consequências desastrosas para a África.

Xi e Putin estão enfrentam o mesmo oponente, o Ocidente, com armas diferentes. Os chineses têm a sua economia e os russos têm as suas operações e ideologia de segurança. Se essas duas potências se unirem para formar uma política africana coordenada, isso significará más notícias para o continente.

Devido à falta de meios financeiros e experiência das suas empresas (além dos sectores de mineração e energia), a ofensiva russa no continente é de baixo custo e cuidadosamente direccionada, e é liderada por diplomatas familiarizados com as técnicas do SVR – o serviço de inteligência estrangeira.

O seu aspecto puramente de segurança é agora bem conhecido, mas o seu desdobramento no campo da influência da mídia e da guerra cibernética para conquistar a opinião pública é menos conhecido, porque é muito mais insidioso. Do CAR ao Senegal, via Mali, Costa do Marfim, Benin e Camarões, Moscovo cria, e muitas vezes financia, séries de TV, sites e influenciadores que afirmam ser nacionalistas, pan-africanistas e compartilham um ódio comum pela França e o seu papel no continente.

“Idiotas úteis”

A mídia social tem as suas estrelas, com dezenas de milhares de seguidores. Entre eles estão a suíço-camaronesa Nathalie Yamb, o franco-beninês Kemi Seba e os camaroneses Banda Kani e Paul Ella. Seus modelos são Sankara, Lumumba, Kaddafi, Rawlings, Gbagbo e, desde suas últimas explosões anti-francesas, Ousmane Sonko do Senegal.

Os Chefes de estado africanos que estão em apuros com Paris, como Faustin-Archange Touadéra, Paul Biya, Alpha Condé, Teodoro Obiang Nguema e Assimi Goïta recebem tratamento especial nesses programas intermináveis ​​e voluntariamente conspiratórios durante os quais o ultraje esfrega ombros com notícias falsas e onde nomes como Emmanuel Macron, Alassane Ouattara e Macky Sall são vilipendiados.

Recentemente, foi realizado um debate no canal camaronês DBSTV que girou em torno de uma questão em particular: “O que acontecerá se a África estiver no centro de um grande complô francês em 2023?”

A ideia de que o mega exercício militar francês “Orion”, que a mídia do bilionário Baba Danpullo afirma estar programado para acontecer no primeiro semestre daquele ano, está de alguma forma ligada aos planos de “invadir” a África é um absurdo total. No entanto, isso não importa porque tais teorias atraem o público e são compartilhadas em todas as redes sociais, até mesmo por alguns nos palácios presidenciais.

Claro, é altamente improvável que esses ativistas da web tenham postado qualquer crítica dirigida aos objetivos africanos de Putin, Xi ou Recep Tayyip Erdogan.

Mas descrevê-los como meros “idiotas úteis” de Moscovo, Pequim e Ankara, como fizeram certas chancelarias francesas no continente, é apenas parcialmente correcto. O seu discurso, que é tingido de amargura e às vezes de ódio para com o ex-colonizador, captura as frustrações sentidas por muitos africanos no mundo de língua francesa.

A seu ver, a França de hoje é a mesma de 1960, que, nas palavras cruéis de Pierre Messmer, “concedeu independência a quem menos a pediu depois de ter eliminado quem mais a exigiu”. Simplesmente mudou de máscara e – por pouco – de método para poder manter a sua influência, que consideram predatória.

A “comunidade de valores” é um mito

Mas os chineses e os russos não são tão gananciosos?

Sem dúvida. Mas pelo menos eles não afirmam impor os seus modelos de governança que olham o umbigo, seu unilateralismo judicial, o seu tribunal criminal internacional e o seu histórico variável de direitos humanos, como os governos mais autoritários e activistas anti-ocidentais desenfreados repetem em uníssono – a meio de uma paradoxal confusão de julgamento e interesse.

É hora de perceber que a inescapável “comunidade de valores”, da qual o Ocidente é o guardião natural e legítimo, é um mito e que as pessoas continuarão a ter opiniões e crenças diferentes, apesar do milagre da padronização e da tecnologia digital generalizada.

Como o primeiro presidente francês nascido após a independência africana, Macron não acredita que seja sua função expiar o fardo do homem branco, mas sim limpar a lousa do passado colonial do seu país em nome da lucidez histórica.

O problema é que a memória africana não coincide com a sua em muitas áreas e que a história do continente continua a ser um turbilhão de onde se tiram as munições para as batalhas e controvérsias de hoje e de amanhã.

Os russos e – mais subtilmente – os chineses entenderam isso perfeitamente bem, em detrimento de uma “política africana” francesa que carece de maquiavelismo (no melhor sentido da palavra).