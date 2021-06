Rafa Benítez é o novo treinador do Everton

O treinador espanhol Rafa Benítez está de regresso à Liga inglesa de futebol, para assumir o comando técnico do Everton, com um contrato por três épocas, anunciou esta quarta-feira o clube de Liverpool.

“O Everton pode confirmar Rafael Benítez como novo treinador do clube. O espanhol junta-se ao clube com um acordo de três anos e vai começar a trabalhar com o plantel no seu regresso aos treinos, em 5 de julho“, informou o Everton.

Os ‘toffees’, equipa na qual alinham os portugueses João Virgínia e André Gomes, são a quarta formação inglesa que Benítez orientará, depois de ter estado à frente do rival Liverpool (2004 a 2010), Chelsea (2012/13) e Newcastle (2016 a 2019).

O treinador espanhol, de 61 anos, deixou há cinco meses os chineses do Dalian, cujo comando tinha assumido em 2019, alegando razões familiares, devido à pandemia da Covid-19.

No Everton, histórico rival do Liverpool, clube em que Benítez foi campeão europeu em 2004/05, o treinador substitui o italiano Carlo Ancelotti, que rescindiu contrato, para assinar pelo Real Madrid.