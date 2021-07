Canadá (e também os Estados Unidos) atravessa uma onda de calor jamais vista. Por exemplo, na terça-feira, os termómetros atingiram os 49,6 graus Celsius, o que causou, por exemplo, um pico de óbitos associado à onda de calor.

No entanto, os especialistas referem que não é correcto associar um evento isolado à alta da temperatura do planeta, embora admitam que estas situações serão mais corriqueiras no futuro devido às mudanças climáticas ligadas ao aquecimento global.