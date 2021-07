Desvio de fundos Covid 19 nos Camarões: Primeiro Ministro Joseph Dion Ngute conseguirá salvar a sua reputação?

Ouvido por investigadores sobre a gestão de fundos destinados à luta contra a Covid-19, combatida por poderosos rivais, o primeiro-ministro passa por maus bocados. Ele paga pelo facto de ter tentado ganhar autonomia do palácio?

Os segredos de estado não são o que costumavam ser. Nada está se escondendo. Apesar do luxo das precauções tomadas, a informação segundo a qual o primeiro-ministro foi ouvido em 12 de Junho pelos investigadores do Tribunal Especial Criminal (TCS) não demorou a vazar. Não importa que a justiça tenha escolhido um dia não útil e a critério da própria residência de Joseph Dion Ngute, localizada às margens do lago municipal de Yaoundé, para ouvi-lo sobre chamado caso do Fundo Covid, cuja polémica gestão se transformou em escândalo.

No início de junho, os magistrados já haviam recolhido o depoimento de seu chefe de gabinete, Balungeli Confiance Ebune. Pareceu então que eles não iriam encorajá-lo mais. Já vimos um Primeiro Ministro em exercício ser enganado por investigadores? O próprio Ministro da Justiça, o poderoso Laurent Esso, que no entanto é tudo menos um aliado de Don Ngute, recusou envolver-se neste caso sem precedentes. Mas, estimulados por uma mão invisível pronta para todas as transgressões, os detectives conseguiram ouvir o chefe do Governo.

De melhor e para pior

Com 67 anos, essa pessoa de língua inglesa nomeada para o cargo de primeiro-ministro a 4 de Janeiro de 2019 é a segunda personalidade do executivo de acordo com a Constituição. Mas, na prática, o primeiro-ministro é colocado em competição com Fernand Ngoh, secretário-geral da presidência por dez anos. E enquanto esta rivalidade rica em voltas e reviravoltas abala o panorama político camaronês, o presidente Paul Biya deixa-se levar. Foi ele mesmo que privilegiou este colaborador próximo, a quem delegou amplos poderes, promovendo-o à categoria e prerrogativas de Ministro de Estado.