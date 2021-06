Três mortos em ataque dos rebeldes a Marib

Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, morreram num ataque dos rebeldes huthis com mísseis à cidade de Marib, controlada pelo Governo, disse hoje o assessor de imprensa do governador da província, Ali al-Ghulisi.

O responsável indicou que os mísseis caíram no bairro de Rawdha, em Marib (norte), e que pelo menos 10 outras pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press não conseguiu um comentário dos rebeldes.

O Iémen é palco de uma guerra civil desde 2014, quando os huthis apoiados pelo Irão tomaram a capital, Sanaa, forçando o Governo reconhecido internacionalmente ao exílio. No ano seguinte o conflito passou a contar com a participação de uma coligação internacional dirigida pela Arábia Saudita em apoio do governo.

A guerra já matou mais de 130.000 pessoas e gerou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

Os rebeldes tentam desde Fevereiro capturar a cidade, o que completaria o seu controlo sobre a parte norte do Iémen. Mas têm encontrado resistência por parte das forças do governo, apoiadas pela coligação internacional, e têm sofrido pesadas perdas, segundo a AP.

De acordo com o governo iemenita, os huthis têm disparado mísseis balísticos e atacado com aviões não tripulados (‘drones’), algumas vezes atingindo áreas civis e campos de deslocados.

Nos últimos seis meses foram mortos em Marib mais de 120 civis, incluindo 15 crianças, e cerca de 220 ficaram feridos, adiantou.