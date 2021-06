Presidente da República exonera governadora de Luanda

Joana Lina foi exonerada do cargo de governadora da província de Luanda esta quarta-feira (30.06). Ana Paula Chantre Luna de Carvalho assume agora o comando da província.

Depois de duras críticas da sociedade a governação de Joana Lina, o Presidente da República, João Lourenço, exonerou-a esta quarta-feira (30.06). Joana Lina não conseguiu gerir o lixo em Luanda, um problema grave da capital. Além disso, era acusada de falta de transparência no processo de seleção de empresas que fariam a gestão do lixo. Há muito que a sociedade angolana pedia a sua saída do cargo.

A nova governadora, Paula Chantre Luna de Carvalho, foi até há pouco secretária de Estado para o Ordenamento do Território.

Em actualização…