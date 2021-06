Petro de Luanda reassume liderança

Com tento solitário de Megue, o Petro de Luanda derrotou o Sporting de Cabinda, ontem, no Estádio 11 de Novembro, em partida referente à 26ª jornada, e reassumiu a liderança da tabela classificativa do Girabola’2020/21, com 60 pontos.

Diante de um adversário de má memória, pois sofreu derrota (3-0), na primeira volta, os tricolores entraram decididos a redimir-se da exibição menos conseguida em Cabinda e mantiveram o embalo de sete vitórias consecutivas.

Estavam decorridos cinco minutos quando Job obrigou Leo a uma defesa apertada e mandar a bola para cima da trave. A segunda oportunidade clara foi construída na ala direita, conforme atacava o Petro, mas Tiago não soube dar melhor sequência no cruzamento e ofereceu a bola ao guarda-redes.

Com falta de criatividade dos jogadores do meio-campo leonino, o conjunto do Eixo-Viário dominou as operações naquela zona.

Numa incursão, aos 20 minutos, Megue rematou de longe, a bola embateu num defensor contrário e traiu Leo, estava feito o 1-0. Galvanizado, decorridos três minutos, Megue voltou a criar perigo, chutou mas a bola embateu no travessão, para alívio do treinador dos leoninos Emena Kwanzambi Preocupado com a falta de reacção dos seus pupilos, Kwanzambi substituiu Castro e Manuel por Lazi e Cristo. No lado contrário, Tiago Azulão candidatava-se a ser rendido fruto da displicência mas continuou a merecer a confiança do timoneiro tricolor Mateus Agostinho “Bodunha”.

Cumpridos os 45 minutos regulamentares, as duas equipas foram para os balneários com vantagem tangencial para os donos da casa. No reatamento, com os mesmos onzes, os leões do Norte ofereceram maior resistência. As oportunidades de golo passaram a ser repartidas.

Apesar das mudanças tácticas dos dois lados o resultado não mais se alterou, os petrolíferos confirmaram o favoritismo teórico e redimiram-se da derrota da primeira volta. Para a mesma jornada, Baixa de Cassanje e o Libolo repartiram pontos com igualdade a uma bola.

Em Benguela, no Estádio de Ombaka, o Wiliete derrotou, por 2-1, o Desportivo da Huíla. No Huambo, a Caála e o Cuando Cubango empataram 1-1. Na abertura da ronda, sábado, o 1º de Agosto perdeu (1-3), na deslocação a Benguela, e o Progresso consentiu um empate a dois com o Ferrovia.

O Sagrada Esperança recebeu e venceu o Interclube pela margem mínima e somou 58 pontos.