Há 30 anos, o apartheid era formalmente abolido na África do Sul

As últimas normas discriminatórias do regime segregacionista da África do Sul foram retiradas dos livros legais a 30 de Junho de 1991. Regras concebidas a partir da década de 1940 fundamentaram domínio da minoria branca.

O apartheid [“separação”] tornou-se política governamental oficial em 1948, quando o conservador Partido Nacional tomou o poder na África do Sul. A estrutura legal formalizou um sistema de dominação que estava em vigor desde que os colonos europeus começaram a chegar à ponta sul de África, mais de 300 anos antes, a maioria proveniente dos Países Baixos e do Reino Unido.

Enraizado na doutrina de que os seres humanos eram separados por raça, o apartheid foi construído sobre leis que classificavam as pessoas como “nativas” (negras), “de cor” (mestiças), “asiáticas” ou “brancas”, de acordo com a cor da pele e outras características.

As raças serviam como critério de separação de forma universal na sociedade – incluindo na escola, no trabalho e nos hospitais, e onde podiam viver e fazer compras. Os empregos eram reservados para certos grupos e o casamento e a relação íntima com pessoas de diferentes grupos eram proibidos. Praias, autocarros, bancos de praças e casas de banho públicas eram separadas de acordo com a chamada “categoria racial”.

