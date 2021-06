Euro2020: Inglaterra e Ucrânia completam quadro dos quartos

A Inglaterra e a Ucrânia venceram os respectivos jogos e apuraram-se para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol.

A Inglaterra, a jogar em casa no Estádio Wembley, venceu por 2-0 a Alemanha e carimbou o passaporte para a fase seguinte.

A primeira parte entre as duas equipas foi equilibrada e cada uma pouco arriscava. No entanto, na segunda parte, o ritmo do encontro acelerou-se.

Aos 75 minutos, os ingleses abriram o marcador com um tento apontado pelo avançado Raheem Sterling.

A reacção germânica ocorreu aos 81 minutos quando Thomas Müller ficou isolado frente ao guarda-redes Jordan Pickford, mas rematou ao lado da baliza britânica.

A Alemanha perdeu a oportunidade de empatar, mas a Inglaterra não vai falhar no momento de aumentar a vantagem.

Aos 86 minutos, o avançado Harry Kane cabeceou para o fundo da baliza após um cruzamento de Jack Grealish.

A Inglaterra venceu por 2-0 a Alemanha e apurou-se para os quartos onde vai defrontar a Ucrânia. De notar que todas as selecções do Grupo F, o dito ‘grupo da morte’, foram todas eliminadas: Portugal, França e Alemanha.

Ucrânia eliminou Suécia

A Ucrânia venceu por 2-1 após prolongamento frente à Suécia num jogo que decorreu em Glasgow, na Escócia.

Os ucranianos abriram o marcador aos 27 minutos com um tento do defesa Oleksandr Zinchenko, enquanto os suecos empataram ainda na primeira parte, aos 43 minutos, com um golo do avançado Emil Forsberg.

O encontro ficou empatado até chegar ao prolongamento. Nesse período tudo ficou decidido antes da marcação das grandes penalidades. Aos 97 minutos, o defesa sueco Marcus Danielsson foi expulso por uma entrada duríssima sobre o avançado Artem Biesedin.

A dez contra onze, os suecos vão resistir até aos 120+1 minutos. O avançado Artem Dovbyk cabeceou para o fundo da baliza após um cruzamento de Oleksandr Zinchenko.

2-1 para a Ucrânia que agora vai ter pela frente a Inglaterra.