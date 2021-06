Euro2020: França eliminada pela Suíça

A França foi eliminada enquanto a Espanha alcançou o apuramento para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futebol.

Nesta segunda-feira os dois jogos que decorreram acabaram por chegar ao prolongamento após reviravoltas incríveis. Os franceses perderam enquanto os espanhóis venceram nos respectivos jogos.

França, campeã do mundo eliminada

A Selecção francesa, que terminou no primeiro lugar no Grupo F, o grupo também da Alemanha e de Portugal, perdeu frente à Suíça na marcação das grandes penalidades, 4-5, após o empate a três bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A França, grande favorita neste torneio, contava no onze inicial com o trio mágico: Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Karim Benzema.

O jogo começou a cem a hora, com oportunidades tanto para um lado como para o outro. Não houve um tempo de observação, em Bucareste na Roménia, e cada equipa estava perto de abrir o marcador.

A Suíça foi a Selecção mais realista e marcou aos 15 minutos. Um tento apontado pelo avançado do SL Benfica, Haris Seferovic.

Um golo, um único tento nesta primeira parte.

A segunda vai ser muito mais explosiva. Aos 52 minutos, a Suíça vai beneficiar de uma grande penalidade após um falta de Benjamin Pavard sobre o médio Steven Zuber. No entanto a grande penalidade vai ser falhada pelo defesa Ricardo Rodríguez, com uma grande defesa do guarda-redes e capitão Hugo Lloris.

Com este segundo golo evitado, a França vai crescer e marcar dois tentos em dois minutos. Karim Benzema bisou com golos aos 57 e 59 minutos de jogo.

Os ‘Bleus’ passaram para a frente do marcador e nada parecia poder impedir a caminhada para os quartos-de-final, aliás os franceses vão apontar um terceiro golo aos 75 minutos, um remate de Paul Pogba.

A vencer por 3-1, a equipa de Didier Deschamps dominava por completo o jogo.

Mas a equipa suíça não abandonou e foi novamente o avançado Haris Seferovic que deu esperança aos suíços aos 81 minutos.

O empate parecia impensável até ao minuto 90. O avançado Mario Gavranovic aproveitou um relaxamento da defesa francesa para rematar fora à entrada da área e dar o empate aos suíços.

A França deixou escapar uma vantagem de dois golos. No prolongamento os franceses tentaram tudo para chegar ao quarto tento, enquanto a Suíça parecia definitivamente esgotada pelos esforços consentidos.

Os ‘Bleus’ não marcaram o tento decisivo e a decisão acabou por ser nas grandes penalidades.

Os suíços marcaram todas as grandes penalidades, enquanto a França falhou na última, apontada pelo avançado do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

4-5 a favor da Suíça que vai agora defrontar a Espanha nos quartos-de-final, enquanto os franceses, que tinham o melhor trio de avançados e que são os actuais campeões do mundo, ficam fora da prova.

Eric Mendes, jornalista luso-francês, analisou este triunfo ‘justo’ da Suíça.

Espanha tremeu mas derrotou a Croácia

A Selecção espanhola venceu por 5-3 a Croácia após prolongamento num jogo que decorreu em Copenhaga, na Dinamarca.

A Espanha esteve a perder após um golo na própria baliza do médio Pedri González aos 20 minutos. No entanto a ‘Roja’ vai reagir e restabelecer a igualdade com um tento aos 38 minutos do avançado Pablo Sarabia.

Os espanhóis vão alcançar a reviravolta total com dois tentos apontados na segunda parte pelo defesa César Azpilicueta e pelo avançado Ferrán Torres. A vencer por 3-1, tudo indicava que a ‘Roja’ ia seguir em frente, mas os croatas ainda não tinham desistido.

Em apenas 7 minutos, a Croácia vai conseguir empatar e levar o jogo para o prolongamento com tentos do avançado Mislav Orsic aos 85 minutos e do médio Mario Pasalic aos 90+2 minutos.

No prolongamento, após o empate a três golos, os croatas vão explodir fisicamente. Os espanhóis vão aproveitar a situação e marcar dois tentos: Álvaro Morata aos 100 minutos e Mikel Oyarzabal aos 103 minutos.

A ‘Roja’ triunfou por 5-3 após prolongamento e segue em frente no Euro2020.

O campeonato da Europa prossegue hoje com os dois últimos oitavos-de-final: Inglaterra-Alemanha e Suécia-Ucrânia.

Até agora já são conhecidas 6 seleções apuradas para os quartos-de-final: Bélgica, Suíça, República Checa, Itália, Espanha e Dinamarca.

Para Eric Mendes, jornalista desportivo franco-português, há agora dois favoritos para o título: a Bélgica e a Alemanha, caso vença os britânicos.