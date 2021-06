Etiópia declara cessar-fogo imediato e unilateral em Tigray

O cessar-fogo poderia acalmar uma guerra que desestabilizou o segundo país mais populoso de África e ameaçou fazer o mesmo no Corno de África, mais vasto, onde a Etiópia tem sido vista como um aliado de segurança fundamental para o Ocidente. O país aguarda os resultados das eleições nacionais que o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed promoveu como peça central das reformas que lhe valeram o Prémio Nobel da Paz de 2019.

A transformação de Abiy de fazer a paz para fazer a guerra tem aterrorizado muitos observadores desde que os combates em Tigray eclodiram em Novembro. Desde então, o mundo tem lutado para aceder a grande parte da região e investigar as crescentes alegações de atrocidades, incluindo violações de gangues e fome forçada.

A declaração da Etiópia foi noticiada pelos meios de comunicação estatais pouco depois da administração provisória de Tigray, nomeada pelo governo federal, ter fugido da capital regional, Mekele, e apelou a um cessar-fogo por razões humanitárias para que a ajuda desesperadamente necessária pudesse ser entregue. Entretanto, os residentes de Mekele aplaudiram a chegada das forças do Tigray.

O cessar-fogo “permitirá aos agricultores cultivar as suas terras, aos grupos de ajuda operar sem qualquer movimento militar e envolver-se com restos (do antigo partido no poder do Tigray) que procuram a paz”, disse a declaração da Etiópia, acrescentando que os esforços para levar os antigos líderes do Tigray à justiça continuam.

A Etiópia disse que o cessar-fogo durará até ao final da época crucial de plantio em Tigray. O fim da época ocorre em Setembro. O governo ordenou a todas as autoridades federais e regionais que respeitassem o cessar-fogo – crucial uma vez que autoridades e combatentes da vizinha região de Amhara foram acusados de atrocidades na região ocidental de Tigray.

“O governo tem a responsabilidade de encontrar uma solução política para o problema”, disse o chefe da administração provisória, Abraham Belay, ao apelar ao cessar-fogo, acrescentando que alguns elementos do antigo partido no poder de Tigray estão dispostos a dialogar com o governo federal.

Não houve nenhum comentário imediato dos combatentes do Tigray, com os quais a Etiópia tinha rejeitado conversações. E não houve comentários imediatos da vizinha Eritreia, cujos soldados foram acusados pelos residentes de Tigray de algumas das piores atrocidades na guerra.

Milhares de pessoas terão sido mortas no conflito enquanto as forças etíopes e aliadas perseguem os antigos líderes de Tigray e os seus apoiantes, e enquanto grupos humanitários apelam por mais acesso à região de 6 milhões de pessoas.

Nos últimos dias, a região assistiu a alguns dos mais ferozes combates nos oito meses de conflito. A pressão internacional sobre a Etiópia voltou a aumentar na semana passada após um ataque aéreo militar a um concorrido mercado em Tigray, que matou mais de 60 pessoas.

No meio da agitação de segunda-feira, a agência das Nações Unidas para as crianças disse que soldados etíopes entraram no seu escritório em Mekele e desmantelaram equipamento de comunicações via satélite, um acto que, segundo a agência, violou a imunidade da organização mundial.

“Este acto viola os privilégios e imunidades da ONU e as regras do Direito Internacional Humanitário relativamente ao respeito por objectos de ajuda humanitária, disse a Directora Executiva da UNICEF Henrietta Fore numa declaração. “Condeno esta acção nos termos mais veementes”.

A UNICEF advertiu na semana passada que pelo menos 33.000 crianças gravemente subnutridas enfrentam “risco iminente de morte” se mais ajuda não chegar ao povo de Tigray.