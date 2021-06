Doze milhões de dólares para acudir Cabo Delgado

O Conselho de Ministros da SADC definiu, ontem, um orçamento de 12 milhões de dólares para operacionalização e destacamento da Força em Estado de Alerta para acudir a situação em Cabo Delgado, Moçambique, que enfrenta ataques terroristas.

A decisão saiu da reunião extraordinária, realizada no formato virtual, orientada a partir da sede da organização, no Botswana.

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, disse que os 12 milhões de dólares serão subdivididos consoante as fontes de financiamento. As fontes de financiamento desta força, disse, serão, primeiro, o fundo de contingência e as contribuições dos Estados-membros que participam com efectivos.

Foi também definida uma contribuição avaliada em sete milhões de dólares, que vai ser dividida entre os Estados- membros, cujo prazo de contribuição expira no dia 9 de Julho.

Téte António esclareceu que, em função da situação económica que muitos países da região vivem, o Conselho de Ministros determinou a possibilidade de a SADC usar o Fundo de Reserva para impedir atrasos no cumprimento da missão.

“Se houver um défice devido a atrasos no depósito do montante determinado para cada um dos países, pode se recorrer ao Fundo de Reserva”, sublinhou.

A este propósito, foi lançado um apelo para a reposição atempada dos valores ao Fundo de Reserva, caso seja utilizado.

“A reposição não deve ser feita muito tarde. Não podemos ficar sem uma reserva porque não sabemos como é que a conjuntura pode evoluir. Amanhã poderá haver necessidade de se recorrer ao Fundo, então é preciso que o Fundo seja alimentado”, disse.

O ministro das Relações Exteriores esclareceu que a contribuição de cada Estado-membro é obrigatória, por se tratar de uma questão de sobrevivência da região.

“Temos que ter essa consciência que a região está sob ameaça com a crise em Moçambique e todos temos que responder prontamente a esta ameaça que conhecemos na África Austral”, sublinhou.

Téte António recordou que a decisão sobre a operacionalização da Força em Estado de Alerta foi tomada na Cimeira extraordinária da SADC, realizada na semana passada, em Maputo.

“Agora é preciso dotar essa força de meios necessários para o efeito”, disse, lembrando que as contribuições também podem consistir em meios humanos.

Antes da reunião do Conselho de Ministros, realizou-se uma sessão do Comité de Finanças, que contou com a presença da ministra das Finanças Vera Daves.