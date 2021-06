Dois óbitos, 57 casos e 28 recuperados

Angola registou, nas últimas 24 horas, dois óbitos associados à Covid-19, 57 novos casos e a recuperação de 28 pacientes, de acordo com dados divulgados ontem, em Luanda, pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

No encontro com jornalistas, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM) sobre a evolução da pandemia no país, Franco Mufinda esclareceu que dos dois óbitos, um ocorreu no Cuando Cubango e o outro na Huíla. Trata-se de cidadãos nacionais com 34 e 84 anos.

Em relação às novas infecções, o secretário de Estado informou que dos 57 casos, 43 foram registados em Luanda, cinco no Huambo, quatro no Zaire, três em Cabinda, um no Namibe e igual número em Malanje.

Os infectados têm idades compreendidas entre 2 e 89 anos, sendo 34 masculinos e 23 femininos. Na capital do país, os casos foram registados nos municípios de Belas, Cazenga, Cacuaco, Kilamba Kiaxi, Talatona, Viana e nos distritos urbanos da Maianga e Samba.

No que diz respeito às recuperações, Franco Mufinda referiu que das 28, 21 foram registadas em Luanda, cinco na Huíla e duas em Malanje. Os recuperados têm idades entre 1 e 69 anos.

Com estes dados, o país soma 38.613 casos positivos, dos quais 891 óbitos, 32.819 recuperados e 4.903 activos. Dos activos, 14 estão em estado crítico, 28 em situação grave, 53 são considerados moderados, 18 têm sintomas leves e 4.790 assintomáticos.

Em quarentena institucional estão 71 cidadãos e 2.401 sob investigação epidemiológica. O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou ontem, 92 chamadas, todas relacionadas a pedidos de informação sobre a Covid-19.

O laboratório de biologia molecular processou, ontem, 1.231 amostras, das quais 57 foram positivas. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, foram processadas 641.893 amostras. Destas, 38.613 tiveram resultado positivo.

A equipa de saúde mental e intervenção psico-social prestou, ontem, apoio psicológico por telefone a 43 cidadãos. Relativamente à testagem nos pontos de entrada e saída na província de Luanda, o secretário de Estado disse que foram testadas 221 pessoas.

Vacinação

Franco Mufinda informou que desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, no dia 2 de Março, foram administradas 1.504.710 doses. Deste número 949.230 foram da primeira dose e 555.480 da segunda.

O secretário de Estado voltou a apelar aos cidadãos para o cumprimento das medidas de biossegurança, nomeadamente o uso correcto da máscara facial, lavagem frequentes das mãos com água e sabão, bem como o respeito no distanciamento físico.

Comissão reúne com partidos políticos

A Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid-19 reúne, hoje com os partidos políticos representados no Parlamento, para abordar questões relacionadas com o Decreto Presidencial sobre a Situação de Calamidade Pública.

O Parlamento conta com quatro partidos políticos e uma coligação, nomeadamente MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS e FNLA.

Em nota de imprensa, a comissão explica que o encontro resulta da constatação de incumprimentos, por parte dos partidos, da norma relativa aos actos políticos de massas em espaços públicos.

Sublinha que de um tempo a esta parte, os partidos políticos têm organizado actos de massas com militantes, amigos e simpatizantes, nas várias artérias da cidade e zonas periféricas, que, no essencial, põem em causa o cumprimento das regras de biossegurança definidas no Decreto Presidencial nº 150/21 de 8 de Junho.

O diploma estabelece que a realização de actividades políticas de massas só deve ocorrer com um máximo de 50 pessoas, em Luanda, enquanto nas demais províncias pode ser feito na presença de 100 pessoas. A violação deste pressuposto é passível de multa.