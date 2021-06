Covid-19: Comissão Interministerial “puxa orelhas” das formações políticas

O que parecia ser apenas comportamento típico da oposição acabou por se constatar também com o partido no poder: violação aberta de medidas de biossegurança, sobretudo no que as aglomerações diz respeito, o que já irrita o Executivo.

Comportamento que viola não só as medidas de biossegurança, mas sobretudo o Decreto Presidencial, ‘enfureceu’ a Comissão Multissectorial de Combate e Prevenção da Covid 19, que decidiu reunir hoje, terça feira, 29, as formações políticas com assento parlamentar.

A reunião, que ao nosso ver, chega tarde, vem, assim, responder aos clamores de alguns segmentos da sociedade que defendiam que as medidas/limitações impostas devido a covid—19 fossem levantadas, como por exemplo em estabelecimentos comerciais hotéis, igrejas, escolas, estádios, restaurantes cemitérios e festas, já que os comício aglomeravam mais gente. Defendiam mesmo fim da cerca sanitária à província de Luanda.

Um pouco por todo país, eram vistas actividades partidárias de formações políticas, principalmente da oposição, concentrando muita gente, em arrepio ao Decreto Presidencial. Mas, nos últimos dias, o MPLA juntou-se a “bagunça”, concentrando também multidões, tendo o pico sido atingido no último sábado. Dado estranho é o facto das autoridades terem feito vista grossa.