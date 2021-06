Associados não querem Artur Almeida na FAF

Contra a vontade da maioria dos associados, Artur Almeida já tomou posse na presidência da FAF.

Apesar da contestação de alguns líderes das associações provinciais de futebol do País, a direcção da FAF, eleita a 14 de Novembro de 2020, finalmente tomou posse no sábado, 12, para mais quatro anos.

O elenco que tem à testa o empresário Artur de Almeida e Silva, com “sede” de gestão, avança que a missão agora é atacar os projectos estagnados.

Conquanto o Tribunal Provincial de Luanda tenha diferido a favor dos órgãos sociais da FAF, os associados mostraram-se descontentes ao ser surpreendidos com o despacho do processo n.º 0134/020 – E.

De acordo com o despacho do juiz Lucas Júnior, da 3.ª Secção da Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, “tendo sido admitida a caução no valor de cinco milhões de kwanzas a 16 de Junho de 2021, nos termos do artigo 401.º, n.º 3 do CPC: “a providência cautelar decretada pode ser substituída, a requerimento do requerido (réu), por caução adequada, sempre que esta, ouvido o requerente (autor), se mostre suficiente para prevenir a lesão”.

“No caso concreto, já se encontram preenchidos os requisitos do artigo supracitado, deste modo, determina-se o levantamento da providência decretada nos autos de procedimento cautelar não específico, de suspensão dos efeitos dos actos jurídicos praticados pela comissão eleitoral, a tomada de posse do candidato eleitor, Artur Almeida e Silva, e o seu elenco”, lê-se no documento a que o Novo Jornal teve acesso.