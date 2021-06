Acordo entre a Huawei e ATU: Transformação Digital em África caminha a passos largos

A União Africana de Telecomunicações (ATU) assinou recentemente, na capital do Quénia, Nairobi, um Memorando de Entendimento (MoU) com a gigante da tecnologia Huawei, que fará com que países e organizações africanas desenvolvam capacidades para a transformação das TIC.

Segundo uma nota de imprensa enviada ao Portal de Angola, mediante o acordo, a Huawei fornecerá treinamento em desenvolvimento de habilidades, incluindo requalificação para os membros da ATU. O MoU também verá as duas organizações colaborarem para apoiar a inovação local, compartilhar informações referentes às últimas tendências, desafios, soluções em África e globalmente, expandir a economia digital, assim como a conectividade rural, no continente, por meio de pesquisas futuras.

Um relatório de 2019 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) acerca das economias digitais, estabeleceu que África e a América Latina juntos representam menos de 5 por cento dos data centers mundiais. Se tal não for tratado, concluiu o relatório, as divisões agravarão as desigualdades de renda existentes. Isso, associado ao facto de que nos países menos desenvolvidos (LDCs), apenas uma em cada cinco pessoas usa a Internet, em comparação com quatro em cada cinco nos países desenvolvidos, esta é parte da motivação para a parceria Huawei-ATU.

Falando durante a cerimónia de assinatura realizada hoje em Nairóbi, Quénia, na sede da ATU, o Sr. John OMO, Secretário-Geral da ATU, elogiou a Huawei pela sua contribuição para África: “A Huawei transformou a conectividade e deu um grande contributo ao continente por meio dos seus investimentos em infraestrutura digital, habilidades em TIC, soluções de conectividade ecologicamente corretas e tecnologias de ponta para as áreas rurais. A organização é um parceiro de desenvolvimento confiável de África. O documento que hoje assinamos visa fortalecer esta parceria.” Acrescentou: “África tem uma grande oportunidade de aproveitar totalmente o potencial das novas tecnologias”.

As duas organizações têm uma longa história de trabalho conjunto e este novo acordo ajudará os países africanos, reguladores e cidadãos, a beneficiarem da transição para uma economia digital, adoptar novas tecnologias, promover redes seguras e resilientes e adquirir as habilidades digitais necessárias para alavancar as suas economias.

Samuel Chen, Vice-Presidente da Huawei para a região da África Austral agradeceu a ATU pela liderança e promoção das TICs em África: “A ATU está a desempenhar um papel crucial na região, apoiando os países membros com suas políticas e estratégias, compartilhando as melhores práticas, construindo capacidades e impulsionando a inovação e nós estamos muito satisfeitos por poder apoiá-los”. Afirmou: “Nós conectámos centenas de milhões de africanos a soluções seguras de banda larga de alta velocidade e nuvem nas últimas duas décadas e conquistámos a confiança e o apoio dos nossos clientes e reguladores; ansiamos por fazer mais”.

De acordo com o MoU, os parceiros também começarão a oferecer treinamentos de ponta aos membros da ATU, acesso a especialistas globais para discutir as últimas tecnologias e tendências e, colaboração em pesquisas para ajudar no progresso da digitalização do continente.

Sobre Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, iremos impulsionar a conectividade ubíqua e promover igual acesso às redes; leve a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos da Terra para fornecer potência de computação superior onde e quando você precisar; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefina a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para pessoas em todos os aspectos de suas vidas, seja em casa, no escritório ou em trânsito.