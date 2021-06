Hospital pediátrico David Bernardino recebe novos profissionais

O banco de urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino conta com 110 novos profissionais, admitidos no concurso público da saúde realizado em 2019.

Trata-se de 40 médicos e 70 enfermeiros que reforçam os serviços na maior unidade de cuidados intensivos do país.

Com os novos técnicos, dados indicam que o hospital passa a contar com 623 profissionais, sendo 101 médicos, 308 enfermeiros, 65 técnicos de diagnostico, além do pessoal auxiliar.

A unidade, inaugurada há um ano pelo Presidente da República, João Lourenço, conta com uma capacidade de 132 camas, 47 para os cuidados intensivos, 19 camas de neonatologia, ou seja, para recém-nascidos, e seis incubadoras, destas três com aparelho de fototerapia.

Na óptica da ministra da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que procedeu a apresentação dos novos profissionais, devem sempre trabalhar de forma abnegada, prestar serviço humanizado e olhando sempre na melhoria da saúde das crianças.

Sílvia Lutucuta manifestou-se satisfeita com o nível de organização do hospital e a conservação da infra-estrutura.

Para animar as crianças que recebem tratamento na unidade hospitalar, a ministra e a sua delegação brindaram os petizes com diversos brinquedos.

A unidade tem os serviços de triagem, emergência, cuidados intensivos, serviços de imagiologia, laboratórios, enfermaria de internamento de curta duração, consultas externas e uma área social para os profissionais da saúde.

Em dias de pico chega a atender cerca de 500 pacientes com diversas patologias.