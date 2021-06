Chade – Mahamat Idriss Déby: “Meu pai ficaria orgulhoso de mim”

As circunstâncias da morte de seu pai, Idriss Déby Itno, sua ambição pelo país, suas intenções pessoais, seus vínculos com o resto de seus irmãos … Pela primeira vez, o novo chefe de estado chadiano fala.

Quando questionado, apenas para testar seus possíveis motivos ocultos, se prefere aparecer na capa do JA com roupas militares ou civis,Mahamat Idriss Déby responde com um meio sorriso: “os dois”. Uma forma de evitar uma armadilha muito óbvia, é claro, aquele que sabe que é examinado pelos tchadianos e pela comunidade internacional.

Uma pose de boubou e aqui ele é ipso facto acusado de “civilizar” para a eleição presidencial que deve virar a página no período de transição. Uma pose em traje de batalha e aqui ele é consagrado em seu status politicamente incorreto de pretoriano de quatro estrelas, autoproclamado sucessor de seu pai desde 21 de abril.

Isso também significa que este homem de 37 anos, impulsionado ao poder como uma bola de pingue-pongue sobre um jato d’água em circunstâncias dramáticas e pacíficas, ainda está em busca de suas marcas e do ponto certo de equilíbrio. Mesmo que isso signifique evacuar o estresse, à noite, em sua esteira – sua única distração.

“Minha vida virou de cabeça para baixo”, confidencia o homem que agora mora entre o “palácio rosa”,onde ainda estão os retratos oficiais de Idriss Déby Itno, e a residência ocupada por este a cinquenta metros de distância. Chateado e exposto, com a inevitável procissão de teorias da conspiração, rumores e notícias falsas sobre a sua linhagem, local de nascimento, verdadeira idade e as condições da sua chegada como chefe de Estado.

Um choque para este soldado discreto e pouco falador, sem dúvida o menos divulgado dos irmãos e que deve sua função de chefe da unidade de elite do exército ter sido cooptado por seus pares generais à frente do Estado chadiano.

Hoje, esse homem que sussurra mais do que fala, mas que se sente determinado e habitado por sua missão, está a aprender a comunicar em torno de uma mensagem simples: ordem, segurança, abertura política, diálogo nacional, eleições num período de 18 meses desde que a ajuda internacional esteja disponível. Mahamat Idriss Déby não ignora que a irrupção na cena continental de um general do exército, aliás “filho de”, fora de qualquer processo democrático, viola todas as regras de boa governação.

Mas N´Djamena não é Bamako, defende: não derrubou ninguém, nem um único tiro foi disparado, ninguém foi preso, ele apenas preencheu o vazio deixado pela morte em combate de seu pai e a retirada do seu sucessor constitucional. Muitos chadianos, inclusive na oposição, que não o conhecem nem em escapadelas nem em negócios, acreditam que ele manteve a paz civil. Cabe a ele ganhar a confiança deles.

A entrevista, a primeira concedida por Mahamat Idriss Déby desde a chegada ao poder, foi realizada em duas partes nos dias 11 e 12 de Junho, no palácio e na residência presidencial. Em militares para o primeiro, em civis para o segundo.

Jeune Afrique: Você chegou ao poder em circunstâncias excepcionais. Fora sua família e os militares, poucas pessoas realmente te conhecem. Quem é Mahamat Idriss Déby?

Mahamat Idriss Déby: Nasci a 4 de Abril de 1984 em N’Djamena. Meu pai era então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, sob a presidência de Hissène Habré. Fui criado pela minha falecida avó aos 8 anos de idade, daí o meu apelido de “Kaká” [“avó” em árabe chadiano]. Ela desempenhou um papel vital na minha educação. Frequentei o Liceu Montaigne francês na capital, antes de fazer o bacharelado em literatura na Abéché .