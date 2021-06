Atleta de 17 anos quebra record de Usain Bolt

O jovem atleta Erriyon Knighton, de apenas 17 anos, quebrou recentemente o record de 200 metros na categoria de sub-20, que pertencia ao Jamaicano Usain Bolt desde 2004.

O adolescente norte-americano surge como uma das maiores promessas do atletismo mundial e vale salientar que o mesmo já tinha batido o record de sub-18, também de Bolt, que datava de 2003.

Knighton, que completou 17 anos em Janeiro, derrotou Trayvon Bromell, favorito dos 100 metros olímpicos, para vencer os 200 metros em 20,11, passando por 0,02 segundo o tempo de Bolt em 2003.

Erriyon está qualificado para competir nos testes olímpicos dos Estados Unidos, que começam em duas semanas no Hayward Field em Eugene, Oregon. Ele é o mais jovem atleta olímpico do atletismo masculino desde Miller Jim Ryun em 1964, de acordo com o Olympedia.org.

O jovem, que está em sétimo lugar entre os americanos nos 200m desde o início deste ano, enfrentará forte competição para quebrar os três primeiros e entrar para a equipe olímpica dos Estados Unidos – com Noah Lyles, Kenny Bednarek e Terrance Laird (que correram cada um 19,81 ou mais rápido).

Knighton começou a correr em seu primeiro ano do ensino médio depois que seu treinador de futebol americano o convidou para entrar para o time de atletismo, de acordo com o jornal de sua escola. Como wide receiver, ele teria recebido ofertas para jogar pelo futebol universitário do Alabama, Flórida e Estado da Flórida.