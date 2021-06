Rússia lança o maior submarino construído em 30 anos, com poder de fogo suficiente para destruir uma cidade inteira e uma frota de mini-submarinos para cortar cabos de internet subaquáticos

Um novo submarino russo com poder de fogo nuclear, capaz de derrubar um porta-aviões ou até mesmo uma cidade inteira navegou pela primeira vez.

O Belgorod de 604 pés, o maior submarino construído nos últimos 30 anos, foi colocado no mar pela primeira vez ontem ocasião em que a Rússia accionou a sua musculatura naval, após um incidente com o destróier britânico HMS Defender no Mar Negro.

Especialistas temem que os torpedos de 79 pés de comprimento – apelidados de Poseidon – possam ser detonados debaixo d’água causando um tsunami radioactivo e ameaçando cidades costeiras com ondas de até 300 pés de altura.

A enorme embarcação é supostamente operada em nome da secreta Directoria Principal de Pesquisa Submarina da nação, e é considerada central para a operação de colecta de informações da Rússia.

Acredita-se também que esteja equipado com até seis torpedos com armas nucleares, cada um capaz de transportar ogivas com um poder explosivo de duas megatoneladas – equivalente a dois milhões de toneladas de TNT, ou mais de 130 vezes, a potência da bomba de Hiroshima.

O Belgorod deverá operar no Ártico e no Atlântico Norte – áreas onde a actividade de submarinos russos aumentou dez vezes nos últimos anos.

No que é considerado um desenvolvimento sinistro, os comandantes do submarino se reunirão directamente com o presidente Putin, e não à chefia naval do país, tornando o Belgorod mais uma agência de inteligência de alto mar, do que um submarino convencional [Foto de arquivo]

O Dr. Sidharth Kaushal, do Royal United Services Institute, disse ao The Mail no domingo que acreditava que a frota de UUVs poderá ser de alcance estratégico para o presidente Putin.

O Dr. Kaushal disse: ‘O Belgorod é suficientemente grande para actuar como uma nave-mãe para um conjunto único de embarcações menores que têm capacidades de mergulho profundo e a habilidade de adulterar a infraestrutura submarina.

“Está bem equipado para sabotagem e operações clandestinas. Os seus torpedos nucleares Poseidon também podem ser um meio muito eficaz para atacar um porta-aviões em tempo de guerra – contra o qual, no momento, não existe defesa.

“O Belgorod não fará parte da Marinha russa, o que significa que as suas acções encobertas e agressivas serão efectivamente negadas.

‘O submarino parece preparado para a guerra, não atribuível às Forças Especiais com os seus comandantes a responder directamente à liderança [política] e contornando a estrutura de comando naval russa.’

Em cenas sensacionais, o vídeo mostra o momento em que um navio de guerra britânico foi atacado pela marinha russa com repetidos avisos na quarta-feira.

Num inglês imperceptível, a tripulação do navio de guerra do Reino Unido recebeu uma advertência: “Por favor, atenção, afastem-se de mim”.

A Rússia advertiu a Grã-Bretanha e os Estados Unidos de que defenderá as suas fronteiras usando “todos os meios possíveis”, incluindo a força militar. Na foto: o contra-torpedeiro HMS Defender da Marinha Real no Mar Negro, perto da Crimeia, participando num exercício, que a Rússia considera uma violação das suas águas territoriais.

No vídeo divulgado pelo regime de Putin, três tiros, cada um com dois projécteis, são vistos como advertência, no momento em que o HMS Defender é visível, mas a uma longa distância

A tripulação do HMS Defender é saudada com o navio ancorado em segurança no porto georgiano de Batumi, no Mar Negro, na manhã de hoje.

O drama aconteceu na quarta-feira, quando os jactos russos e os navios de patrulha da fronteira pousaram no HMS Defender depois de ter passado pelas águas em disputa.

O HMS Defender atracou hoje no porto georgiano de Batumi no Mar Negro, já que o comandante do navio, Vince Owen, disse que a marinha britânica estava comprometida em ‘fornecer garantias de segurança na região numa incrível operação de dissuasão contra os que procuram minar a segurança global’ .

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkob, alertou a Grã-Bretanha e os EUA, que a Rússia defenderá as suas fronteiras usando ‘todos os meios possíveis’, incluindo a força militar, e acusou os dois países de tentarem incitar o conflito no Mar Negro.