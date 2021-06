Jacob Desvarieux e Ralph Conde: Uma aula de virtuosismo instrumental na guitarra eléctrica

Quem acompanha a música das Caraíbas sabe quem são Jacob Desvarieux e Ralph Conde, dois magos da guitarra e conhecidos produtores musicais. O primeiro na onda Zouk, da Martinica e o segundo no Compas do Haiti. Qual deles o melhor? Vejam primeiro o vídeo e tirem depois as conclusões. Que são duas constelações do firmamento musical universal, não temos dúvida alguma. Mestres no saber e no virtuosismo melódico, aqui em demonstração clara no seu melhor estilo.

VIDEOCLIP JACOB DESVARIEUX E RALPH EM VIRTUAL GUITAR JAM You Tube 2021

Jacob Desvarieux, que as notícias especulativas davam como defunto, por Covid 19 reaparece neste vídeo em grande lucidez artística, provando que ainda está de mão cheia para a guitarra, que levou para o mundo a sua assinatura melódica, com a planetária banda Kassav.

Ralph Conde que vive em Nova Iorque e fez carreira e nome em grupos como Tabou Combo e outros no meio de gigantes do Haiti é nos dias que correm, o principal rosto presente da música do Haiti, com assinatura a ouro no cenário musical do seu país. Quando a tempestade da Covid 19 passar concerteza que teremos a oportunidade de os ver ao vivo em Angola, num exercício de gritos e aplausos. Está lançado o desafio aos promotores musicais. DS