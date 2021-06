Angola recebe Congresso Internacional da Mandioca

Desde dia 23, e ainda até ao dia 27 de Junho, decorre em Malanje, no norte do país, a segunda edição da “expo-malanje”. No âmbito desta feira económica, o Ministério angolano da Indústria e Comércio organiza desde hoje e até amanhã o 1º Congresso Internacional da Mandioca, o Governo pretendendo desenvolver a cultura deste tubérculo em Angola.

Angola acolhe a partir de hoje, na Região de Malanje, Nordeste do país, o Congresso Internacional da Mandioca, que reúne agricultores e especialistas de países produtores.

Durante dois dias os participantes vão discutir a problemática da produção da mandioca como alimento humano e animal, bem como a sua industrialização e comercialização.

Entre os países participantes destacam-se a Nigéria, Brasil e Moçambique.

A mandioca é um dos principais produtos consumidos em Angola. Angola, com um dos principais produtores da mandioca em África, produz, segundo dados oficiais, mais de 11 milhões de toneladas por ano.

O Executivo angolano, com a realização do Congresso, visa publicitar o produto, estimular a sua produção nas regiões produtoras do país, aumentar a diversificação do seu consumo e a exportação.

Segundo o Governo angolano, durante o Fórum, vai anunciar o projecto que visa acolher no país, o futuro centro de excelência da produção da mandioca na África Austral.