Explorando uma lacuna: A empresa anglo-sul-africana Investec realiza negócios de financiamento comercial com empresas e bancos africanos

O negócio, lançado no início de Junho, pretende se tornar totalmente operacional dentro de um ano, disse o novo chefe de finanças comerciais institucionais da Investec, George Wilson, ao The Africa Report de Joanesburgo. Ele argumenta que o financiamento do comércio representa até 30% do crescimento do PIB africano.

A Investec terá como alvo empresas, seus bancos e agências de desenvolvimento. A escala das necessidades de financiamento do comércio de África significa que a Investec não terá de competir diretamente com empresas estabelecidas como o Standard Bank e o Mauritius Commercial Bank , diz Wilson. “A África precisa de mais capacidade de financiamento de comércio, não menos. Há capacidade não atendida mais do que suficiente. ”