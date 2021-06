Diassonema confirmada nos jogos olímpicos

A judoca do 1º de Agosto Diassonema Neide, da categoria de -57 kg, viu oficialmente confirmada a sua participação nos Jogos Olímpicos a ter lugar de 23 de Julho a 8 de Agosto em Tóquio (Japão), sendo a única da modalidade a integrar a delegação angolana ao evento.

A trigésima sétima posicionada do ranking mundial com 1.657 pontos, figura na lista de 20 judocas africanos, em ambos os sexos, que se qualificaram para o evento de Tóquio, confirmados quinta-feira pelo Comité Olímpico Internacional.

A campeã continental, que estagia desde 2019 no Centro Desportivo de Rouen, em França, encontra-se actualmente no país, onde trabalha sob liderança da seleccionadora Maria de Fátima “Faya”.

Até então, ao nível do judo, Angola tem participado nos Jogos Olímpicos apenas com a ex-atleta Faya, cuja última participação ocorreu em 2016, na edição do Rio de Janeiro, depois de ter competido em Beiging (2008) e Londres (2012).

Além desta modalidade de combate, Angola vai participar nos Jogos Olímpicos com o andebol sénior feminino, atletismo, natação e vela.

O basquetebol sénior masculino procura o apuramento a partir de dia 29 próximo, no torneio pré-olímpico, a disputar-se na Lituânia.