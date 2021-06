Selecção portuguesa muda base de Budapeste para a Cidade do Futebol após oitavos de final

Caso Portugal afaste a Bélgica, terá como novo quartel-general a Cidade do Futebol, em Oeiras.

A Selecção Nacional de Portugal vai mudar-se de Budapeste para a Cidade do Futebol, em Oeiras, caso elimine a Bélgica e avance para os quartos de final do UEFA Euro 2020.

Uma vez que a Selecção só poderá jogar em Sevilha, Munique e Londres até ao final do torneio, foi decidido que a base da equipa será transferida para a Cidade do Futebol a partir do dia 28 de junho e enquanto Portugal se mantiver em prova, confirmou fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol à SIC.



Se o caminho implicasse jogar em Budapeste e Baku, a Seleção manter-se-ia em Budapeste. Contudo, face ao calendário definido, foi decidido alterar a base de trabalhos para Oeiras.

A comitiva portuguesa viaja para Sevilha no sábado de manhã. No domingo defronta a Bélgica, às 20:00.