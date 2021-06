Mais três óbitos e 128 infecções em 24 horas

Angola registou nas últimas 24 horas, três mortes associadas à Covid-19, 128 novos casos e a recuperação de 319 pacientes, de acordo com o boletim informativo da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) distribuída ontem à imprensa.

Das três mortes, duas ocorreram no Huambo e outra em Luanda. Trata-se de cidadãos nacionais com idades entre 31 e 59 anos, sendo dois homens e uma mulher.

Em relação às novas infecções, dos 128 casos, 91 foram notificadas em Luanda, 15 no Huambo, seis na Huíla, igual número no Cuanza-Norte e quatro no Namibe. Malanje, Bié e Cuando Cubango dois casos cada.

De acordo com a nota da DNSP, os infectados têm idades compreendidas entre 1 e 81 anos, sendo 67 masculinos e 61 femininos. No que diz respeito aos recuperados, a nota informa que 282 foram registados em Luanda, 21 na Huíla, oito no Huambo e três no Bengo. Malanje, Benguela e Bié recuperaram um paciente.

Com estes dados o país contabiliza 38.002 casos positivos, dos quais 878 óbitos, 32.322 recuperados e 4.802 activos. Deste número, 16 estão em estado crítico, 24 em situação grave, 40 são considerados moderados, 30 têm sintomas leves e 4. 692 assintomáticos.

Nos centros de tratamento da Covid-19, a nível do país, estão internados 110 doentes. Em quarentena institucional estão 74 cidadãos e 2.323 sob investigação epidemiológica.

O laboratório de biologia molecular processou, nas últimas 24 horas, 1.317 amostras, das quais 128 foram positivas. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, foram processadas 632.927 amostras, das quais 38.002 tiveram resultado positivo.