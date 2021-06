Hélder Guimarães é o primeiro ilusionista português a vencer um Allan Slaight Award

Desenvolveu um espetáculo único: “The Present”. Aconteceu durante a pandemia e por videoconferência.



Hélder Guimarães é o primeiro ilusionista português a vencer um dos prémios mais importantes do mundo da magia. Vive nos Estados Unidos há quase uma década e, no ano passado, desenvolveu um espetáculo único: “The Present”. Aconteceu no confinamento e por videoconferência. A SIC falou com ele em exclusivo.

Descobriu cedo que queria fazer magia para o resto da vida. Mas a pandemia obrigou-o a adaptar-se e a trocar a intimidade dos palcos pelo ecrã de um computador.



Uma semana antes o público teve acesso a uma caixa com baralhos de cartas, envelopes e números.

Esta quinta-feira, tornou-se no primeiro ilusionista português a vencer um Allan Slaight Award, um dos principais prémios no mundo da magia, que se junta agora às dezenas de troféus do mágico.

O espetáculo gerou mais de 800 mil euros e foi bem recebido pela crítica norte-americana.

A atuação, que durou seis meses, contou com 250 sessões sob a direção de Frank Marshall, produtor dos filmes Indiana Jones ou Parque Jurássico.