1º de Agosto elimina e “afunda” Bravos do Maquis

O 1º de Agosto voltou a eliminar o Bravos do Maquis da Taça de Angola, tal como aconteceu na última edição (2019/2020), mas nas meias-finais da segunda maior prova do futebol angolano.

Desta vez, os “maquisardes” também caíram em casa, mas nos quartos-de-final, sem a bravura que os caracteriza nessa competição que já venceu há seis anos.

O fantasma dos maus resultados do Campeonato Nacional (Girabola2020-21), com sete jogos consecutivos sem vencer (três derrotas e quatro empates), voltou a assombrar a equipa do Moxico no seu próprio reduto, depois de sofrer três madrugadores golos, com “bis” de Moya (09´ e 20′) e Melono Dala (30′).

Foi como “um filme de terror”, tal como qualificou o seu técnico, Zeca Amaral, num desafio em que o Maquis apresentou uma defesa muito permissiva perante a um oponente que é o detentor do título

No reatamento, o Maquis chegou ao golo aos 51´, por Estevão, na sequência de um passe do médio Ibukun para, cinco minutos depois (56´), Dabanda ampliar, com um forte remate fora da grande área adversária.

A perder por apenas um tento de diferença (2-3), a crença dos anfitriões cresceu num momento em que o 1º de Agosto, detentor de seis troféus dessa prova, remeteu-se ao sector defensivo, para conservar a vantagem com anti-jogo, deixando irritado Zeca Amaral, que mais uma vez ficou pelo caminho.

Com esta vitória, o 1º de Agosto defronta nas meias-finais, dia 6 de Julho, o vencedor do Recreativo do Libolo – Petro de Luanda, adiando para dia 3 do mesmo mês.