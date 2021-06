Xofela estreia-se no mundo cinematográfico

A influenciadora digital angolana Karina Silva, mais conhecida por Xofela estreou-se recentemente como actriz ao participar do filme “Pele Negra” e revelou em entrevista exclusiva ao AngoRussia detalhes sobre a sua participação no projecto.

Durante a conversa, Xofela contou que “Pele Escura” é um filme que fala sobre racismo realizado pela angolana Graça Castanheira, e que conta com a participação dos actores angolanos Nayela Simões, Paulo Pascoal, e Rubem Rosário. A obra vai estrear no dia 10 de julho, às 15 horas , no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A criadora de conteúdos contou que foi convidada pela amiga Lizzy Barros para participar do casting e tendo os júris gostado da sua prestação e ficou com o papel principal do filme.

No projecto Karina interpreta a personagem Amara, uma jovem de 22 anos que gosta de dançar, ama arte, e gosta de se impor no que toca a política racial.