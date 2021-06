Maputo: Cimeira da SADC discute terrorismo em Cabo Delgado

Arrancou nesta quarta-feira (23), em Maputo, Moçambique a Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que, entre outros assuntos, discute o terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique.

No acto de abertura, o Chefe de Estado moçambicano e presidente em exercício da SADC, Filipe Nyusi, disse esperar que no encontro saiam decisões com vista à pacificação não só de Moçambique mas em toda a região da SADC.

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, está a ser representado pelo ministro do Interior, Eugénio Laborinho.